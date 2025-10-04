Спорт
Авангард
4:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
3:1
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
1:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Хоффенхайм
0:1
Завершен
Кёльн
Германия — Бундеслига|6-й тур
Верона
0:1
2-й тайм
live
Сассуоло
Италия — Серия А|6-й тур
Париж
2:0
Завершен
Лорьян
Франция — Лига 1|7-й тур
Борнмут
3:1
Завершен
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Осасуна
2:1
Завершен
Хетафе
Испания — Примера|8-й тур
06:45, 4 октября 2025Спорт

Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL

Усман Нурмагомедов победил Хьюза решением судей и защитил титул чемпиона PFL
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза и защитил титул чемпиона PFL. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Поединок Нурмагомедова и Хьюза стал главным событием вечера в рамках турнира PFL Champions Series 3. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Эта победа стала двадцатой в карьере Нурмагомедова. При этом последние три поединка остались за россиянином благодаря судейским решениям.

Ранее ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил, что примет участие в турнире UFC, который состоится на территории Белого дома в Вашингтоне.

