Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:08, 6 октября 2025Мир

Трамп назвал неожиданную причину поражения США в войнах

Трамп: США проигрывали войны из-за политкорректности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Graeme Sloan / Pool via CNP / Global Look Press

США могли одержать победу в любой войне, но проигрывали их из-за политкорректности. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп во время выступления на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния.

«Проблема с Вьетнамом в том, что мы перестали драться для победы. Мы бы победили легко. Легко бы победили в Афганистане. Легко бы выиграли любую войну. Но мы были политически корректными: давайте полегче», — сказал он.

Американский лидер добавил, что сейчас США отказались от политкорректности и побеждают.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об ударе ВСУ по Белгороду

    ХАМАС опровергло сообщения о готовности сложить оружие по плану Трампа

    Трамп анонсировал создание новой атомной подлодки класса «Вирджиния»

    Кладоискатель-любитель нашел десятки византийских золотых монет и украшений

    Трамп назвал дату боя UFC на территории Белого дома

    В Харькове вспыхнул сильный пожар

    Мерц высказался об инцидентах с дронами

    В пустыне обнаружили древние «дорожные знаки»

    Почти 40 тысяч жителей Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

    Трамп назвал неожиданную причину поражения США в войнах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости