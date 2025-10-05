Трамп назвал неожиданную причину поражения США в войнах

Трамп: США проигрывали войны из-за политкорректности

США могли одержать победу в любой войне, но проигрывали их из-за политкорректности. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп во время выступления на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния.

«Проблема с Вьетнамом в том, что мы перестали драться для победы. Мы бы победили легко. Легко бы победили в Афганистане. Легко бы выиграли любую войну. Но мы были политически корректными: давайте полегче», — сказал он.

Американский лидер добавил, что сейчас США отказались от политкорректности и побеждают.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними.