Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при одном условии

Радикальное палестинское движение ХАМАС ждет полное уничтожение в случае отказа передачи власти в Газе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CNN.
«Полное уничтожение!» — так американский лидер ответил на соответствующий вопрос журналиста Джейка Тэппера.
Трамп отметил, что надеется на достижение согласия в отношении прекращения огня.
Ранее стало известно, что Израиль согласился отвести войска в секторе Газа на первоначальную линию. Он подчеркнул, что режим прекращения огня вступит в силу после подтверждения такого условия со стороны лидеров ХАМАС.