16:45, 5 октября 2025

Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при одном условии

Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при отказе передачи власти в Газе
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС ждет полное уничтожение в случае отказа передачи власти в Газе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CNN.

«Полное уничтожение!» — так американский лидер ответил на соответствующий вопрос журналиста Джейка Тэппера.

Трамп отметил, что надеется на достижение согласия в отношении прекращения огня.

Ранее стало известно, что Израиль согласился отвести войска в секторе Газа на первоначальную линию. Он подчеркнул, что режим прекращения огня вступит в силу после подтверждения такого условия со стороны лидеров ХАМАС.

