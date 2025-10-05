Мир
Трамп сообщил о скором прекращении огня между Израилем и Палестиной

Трамп: Израиль согласился отвести войска в секторе Газа на первоначальную линию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Израиль согласился отвести войска в секторе Газа на первоначальную линию. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

«После переговоров Израиль согласился на первоначальную линию отвода, которую мы показали и которой поделились с ХАМАС», — написал он.

Трам подчеркнул, что режим прекращения огня вступит в силу после подтверждения такого условия со стороны радикального палестинского движения.

Ранее Трамп после ответа ХАМАС на его план урегулирования в секторе Газа высказал уверенность в том, что мир на Ближнем Востоке близок. По его словам, он также «с нетерпением ждет возвращения заложников» из Газы.

