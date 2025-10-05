Трамп приказал отправить в Чикаго 300 солдат национальной гвардии

Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в Чикаго (штат Иллинойс) для обеспечения безопасности агентов федеральных служб. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон, ее слова приводит Politico.

Джексон уточнила, что Трамп приказал направить 300 нацгвардейцев в Чикаго на фоне ожесточенных беспорядков и беззакония. По ее словам, местные руководители, например, губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер, отказывается пресекать происходящее.

«Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, которое опустошает американские города», — заключила она.