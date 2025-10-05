Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:22, 5 октября 2025Мир

Трамп приказал направить 300 нацгвардейцев в Чикаго

Трамп приказал отправить в Чикаго 300 солдат национальной гвардии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в Чикаго (штат Иллинойс) для обеспечения безопасности агентов федеральных служб. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон, ее слова приводит Politico.

Джексон уточнила, что Трамп приказал направить 300 нацгвардейцев в Чикаго на фоне ожесточенных беспорядков и беззакония. По ее словам, местные руководители, например, губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер, отказывается пресекать происходящее.

«Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, которое опустошает американские города», — заключила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Напрашивается на неприятности». На Западе рассказали о попытке Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией

    На сумском направлении переодетый в сарафан украинский солдат попытался сбежать

    В Одессе рассказали о нищете жителей города

    Звезда «Папиных дочек» попал в реестр неплательщиков алиментов

    Телефон солдата ВСУ спас российского бойца от осколочного ранения

    Гусев рассказал об уничтожении 10 беспилотников в Воронежской области

    Стало известно о ракетной атаке по территории Украины

    В США усомнились в передаче Украине ракет Tomahawk

    У арестованного в Москве уроженца Узбекистана провели обыски

    Сенатор рассказал о последствиях несвоевременной уплаты налогов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости