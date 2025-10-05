Россия
13:34, 5 октября 2025

Удар «Искандером» по позиции ВСУ попал на видео

ВС РФ ударили «Искандером-М» по позиции ВСУ в Харьковской области
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Вооруженные силы (ВС) России ракетой «Искандер-М» ударили по позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Момент попал на видео, которым делится РИА Новости.

На кадрах видно, что позиция находилась в лесополосе. После попадания ракеты происходит взрыв и появляется сильный дым.

По данным агентства, позиция находилась в районе населенного пункта Средний Бурлук. В результате удара уничтожили пусковую установку и не менее 15 военнослужащих ВСУ.

Ранее в Днепропетровске (украинское название — Днепр) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) поразил объект инфраструктуры.

