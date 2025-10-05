Интернет и СМИ
21:14, 5 октября 2025

В Британии резко обратились к НАТО из-за России

Журналист Торнтон: НАТО забивает гвозди в крышку своего гроба, обвиняя Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

Руководство НАТО и Европейского союза (ЕС) забивают гвозди в крышку своего гроба, пытаясь обвинять Россию. С таким резким заявлением выступил британский журналист Уоррен Торнтон в социальной сети Х.

«Пока вы видите русских повсюду: в море, в воздухе, на заднем дворе, в компьютерах и в шкафу, мы, обычные люди, будем продолжать бороться с трудностями повседневной жизни. Каждый раз, когда вы обвиняете Россию, вы забиваете еще один гвоздь в крышку своего гроба», — написал он.

Торнтон подчеркнул, что ЕС и НАТО не спрашивали у европейцев, готовы ли они принести свой уровень жизни «в жертву» ради сдерживания России.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил о фиаско попыток обвинить РФ в инцидентах с дронами. Он призвал читателей обратить внимание, что все инциденты с беспилотниками произошли в странах, поддерживающих Украину.

