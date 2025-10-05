Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:06, 5 октября 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о зачистке очагов присутствия ВСУ

Советник главы ДНР Кимаковский: Идет зачистка очагов присутствия ВСУ в Чунишино
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные почти освободили от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Чунишино юго-восточнее Красноармейска. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

«Сейчас идет зачистка точечных очагов присутствия противника в населенном пункте», — отметил он.

Ранее Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России взяли город Красноармейск в полукольцо. По его словам, украинские войска были поджаты с севера, востока и юга, но укрепляют оборону при помощи подразделений БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?

    Арестович назвал хорошей речью выступление Путина на Валдайском форуме

    Появились кадры масштабного пожара в Чернигове после утреннего удара

    Россия осталась без чемпионов UFC

    Чехию назвали новой головной болью Евросоюза

    В России создали подразделения «ночных охотников» на крупные беспилотники ВСУ

    Россиянин описал девушек в Словении фразой «такая красота не может не притягивать»

    Путин поздравил с днем рождения лидера постсоветской страны

    В ДНР рассказали о зачистке очагов присутствия ВСУ

    Стали известны последствия ночного удара по Львову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости