В ДНР рассказали о зачистке очагов присутствия ВСУ

Советник главы ДНР Кимаковский: Идет зачистка очагов присутствия ВСУ в Чунишино

Российские военные почти освободили от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Чунишино юго-восточнее Красноармейска. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

«Сейчас идет зачистка точечных очагов присутствия противника в населенном пункте», — отметил он.

Ранее Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России взяли город Красноармейск в полукольцо. По его словам, украинские войска были поджаты с севера, востока и юга, но укрепляют оборону при помощи подразделений БПЛА.