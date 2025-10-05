Россия
12:25, 5 октября 2025Россия

В Нижегородской области сбили пять беспилотников

Губернатор Нижегородской области Никитин: Силы ПВО успешно отразили атаку 5 БПЛА
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были сбиты на подлете к промышленной зоне. Об этом в воскресенье, 5 октября, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Глеб Никитин.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают специалисты», — отметил он.

Ранее о работе ПВО на территории региона сообщалось 2 октября, когда российские военные успешно отразили атаку украинского БПЛА. Как отметил губернатор, системы противовоздушной обороны отработали на территории Кстовского района.

