В Нижегородской области сбили пять беспилотников

Губернатор Нижегородской области Никитин: Силы ПВО успешно отразили атаку 5 БПЛА

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были сбиты на подлете к промышленной зоне. Об этом в воскресенье, 5 октября, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Глеб Никитин.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают специалисты», — отметил он.

Ранее о работе ПВО на территории региона сообщалось 2 октября, когда российские военные успешно отразили атаку украинского БПЛА. Как отметил губернатор, системы противовоздушной обороны отработали на территории Кстовского района.