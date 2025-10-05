В Польше нашли обломки беспилотника

В польском селе Зарембы Вархолы нашли обломки похожего на БПЛА объекта

В селе Зарембы Вархолы на северо-востоке Польши нашли обломки объекта, похожего на беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Мазовецкое отделение полиции в соцсети X.

«(...) проводит мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта в деревне Зарембы Вархолы», — сказано в публикации.

Сообщается, что ближайшие к обломкам постройки — нежилые дома. Объект нашел мужчина вечером 4 октября.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего было обнаружено 19 беспилотников. В Варшаве обвинили в случившемся Москву.

В свою очередь, Минобороны России заявило, что поражение объектов на польской территории не планировалось, а найденные беспилотники физически не могли пролететь такое расстояние.