21:36, 5 октября 2025Мир

Во Франции начали расследование гибели журналиста при ударе по ВСУ

AFP: Во Франции начали расследование в связи с гибелью журналиста в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Rachel Sommer / Global Look Press

Во Франции расследуют гибель фотожурналиста Антони Лалликана при ударе беспилотника в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что расследование было инициировано национальной антитеррористической прокуратурой (PNAT), им займется Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель Лалликана. По данным военкоров, фотожурналист погиб в пятницу, 3 октября, в результате удара беспилотника по Вооруженным силам Украины (ВСУ) близ Дружковки в подконтрольной Киеву части ДНР.

