Макрон подтвердил гибель французского журналиста при ударе по ВСУ

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X подтвердил гибель фотожурналиста Антони Лалликана при ударе по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Французский лидер опубликовал пост на двух языках: французском и украинском.

«Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал украинскую армию на фронте сопротивления. С глубокой скорбью я узнал о его гибели в результате атаки российских беспилотников», — написал Макрон.

Ранее о гибели Лалликана сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По их данным, атака произошла 3 октября близ Дружковки в подконтрольной Киеву части ДНР.

