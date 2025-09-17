Американский журналист Шарп заявил, что жители Донбасса не ждут Зеленского

Жители Донбасса не ждут украинского президента Владимира Зеленского и счастливы жить в России, заявил ведущий программы и зарубежный корреспондент One America News Гарет Пирсон Шарп. Об этом пишет РИА Новости.

Он посетил Донбасс, пообщался с местными жителями и главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. По словам журналиста, увиденное полностью противоречит тому, что сообщали СМИ.

«Мы узнали, что граждане России, а не Украины (как сообщалось) очень счастливы здесь. Им не нужно, чтобы Зеленский или украинские военные пришли и "освободили" их», — подчеркнул он.

Шарп добавил: местные жители признались ему, что сейчас намного счастливее и чувствуют себя в большей безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году привести уровень жизни людей в Донбассе и Новороссии к среднему по России.