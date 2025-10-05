ВСУ атаковали два муниципалитета в Белгородской области

Губернатор Гладков заявил, что беспилотник ВСУ взорвался рядом с частным домом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два муниципалитета в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он рассказал, что в Белгороде украинский беспилотник взорвался рядом с частным домом. По словам Гладкова, взрывом выбило окна, а также задело кровлю и фасад гаража, стоящего рядом. Кроме того, добавил губернатор, осколками дрона посечен легковой автомобиль.

Также дроны ВСУ атаковали Белгородский район. Обломками сбитых беспилотников повредило два частных дома, надворную постройку и машину в поселке Дубовое. «В селе Таврово — частный дом, в селе Стрелецкое — гараж, 3 частных дома, 2 надворные постройки и газовая труба, в селе Новая Нелидовка — 2 легковых автомобиля», — рассказал Гладков.

Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется. На месте происшествий работают оперативные службы.

Накануне Гладков сообщил, что из-за атаки ВСУ на Белгород пострадали четыре человека. По его словам, украинская армия ударила по коммерческому объекту.