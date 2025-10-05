ВСУ попытались атаковать российские регионы 32 беспилотниками за ночь

МО РФ: Силы ПВО сбили 32 беспилотника над регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 5 октября попытались атаковать российские регионы 32 беспилотниками, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа были сбиты дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) над территориями восьми областей, отчитались в ведомстве.

По 11 беспилотников уничтожили над Белгородской и Воронежской областью, пять над Нижегородской, по одному над Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями и Мордовией.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что около десяти беспилотных летательных аппаратов были уничтожены средствами противовоздущной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией региона.