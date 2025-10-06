Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:48, 6 октября 2025Мир

Американский губернатор возмутился одним решением Трампа

Губернатор Иллинойса: Трамп приказал развернуть 400 нацгвардейцев в ряде штатов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Graeme Sloan / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о развертывании сотен нацгвардейцев из Техаса в Иллинойсе, Орегоне и других штатах. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер.

«Трамп отдал приказ о развертывании 400 военнослужащих национальной гвардии Техаса в Иллинойсе, Орегоне и других регионах США. Теперь мы должны начать называть это так, как оно есть на самом деле: вторжение Трампа», — возмутился он.

По его словам, никто не согласовывал с ним это решение. Он призвал губернатора Техаса Грега Эбботта отказаться от выполнения данного поручения и не сотрудничать с администрацией Трампа.

Ранее окружной суд штата Орегон временно запретил Трампу размещать войска Национальной гвардии в Портленде, чтобы бороться с беспорядками. В своем решении суд отметил, что Трамп превысил конституционные полномочия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель назвала виновных в начале СВО

    Шансы найти пропавшую в Красноярском крае семью живой оценили

    В Китае рассказали о неожиданной мести России Канаде

    В Одесской области сообщили о прилете по промышленному объекту

    Фон дер Ляйен почувствовала дискомфорт

    Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к бывшей супруге

    Зеленский начал запугивать противников ради одной цели

    Союзник России собрался провести деноминацию

    В курортном российском городе сработали системы ПВО

    Осужденного в Москве вымогателя уличили в содействии терроризму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости