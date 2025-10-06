Американский губернатор возмутился одним решением Трампа

Губернатор Иллинойса: Трамп приказал развернуть 400 нацгвардейцев в ряде штатов

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о развертывании сотен нацгвардейцев из Техаса в Иллинойсе, Орегоне и других штатах. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер.

«Трамп отдал приказ о развертывании 400 военнослужащих национальной гвардии Техаса в Иллинойсе, Орегоне и других регионах США. Теперь мы должны начать называть это так, как оно есть на самом деле: вторжение Трампа», — возмутился он.

По его словам, никто не согласовывал с ним это решение. Он призвал губернатора Техаса Грега Эбботта отказаться от выполнения данного поручения и не сотрудничать с администрацией Трампа.

Ранее окружной суд штата Орегон временно запретил Трампу размещать войска Национальной гвардии в Портленде, чтобы бороться с беспорядками. В своем решении суд отметил, что Трамп превысил конституционные полномочия.