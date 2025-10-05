Мир
18:01, 5 октября 2025Мир

Суд запретил Трампу размещать войска в Орегоне для борьбы с беспорядками

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: John Rudoff / Reuters

Окружной суд штата Орегон временно запретил президенту США Дональду Трампу размещать войска Национальной гвардии в Портленде, чтобы бороться с беспорядками. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Федеральный судья запретил администрации Трампа использовать солдат Национальной гвардии штата Орегон в ответ на ночные протесты у здания иммиграционной и таможенной полиции в Портленде, штат Орегон», — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет будет действовать до 18 октября. В своем решении суд отметил, что Трамп превысил свои конституционные полномочия, задействовав федеральные военные силы для работы на уровне одного штата.

27 сентября президент США отправил в Портленд бойцов Национальной гвардии, чтобы бороться с «внутренним терроризмом». Он заявил, что местные Службы иммиграционного и таможенного контроля подвергаются нападениям сторонников движения «Антифа» и других правонарушителей.

23 сентября Трамп признал движение «Антифа» террористической организацией. Он счел, что своей деятельностью организация подавляет законную политическую активность в США и подрывает принцип верховенства закона.

