03:40, 6 октября 2025Интернет и СМИ

Аналитик раскрыл новую стратегию Трампа по Украине

Аналитик Эрол: Трамп изменил стратегию по Украине, сделав акцент на Европе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Graeme Sloan / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп изменил свой подход в вопросе Украины, возлагая ответственность за разрешение конфликта на Европу и одновременно усиливая давление на Россию. Новую стратегию главы Белого дома раскрыл турецкий профессор Мехмет Сейфеттин Эрол в интервью РИА Новости.

По его словам, Трамп хочет, чтобы Москва согласилась на переговоры на более выгодных для Вашингтона условиях, а именно «через призму нормализации отношений» между двумя странами. Эксперт отметил, что Трамп стремится организовать трехстороннюю встречу с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, хотя совсем недавно он исключал второго из переговорного процесса.

«Можно сказать, что Трамп повысил ставки. Тем не менее ситуация может измениться. Организация переговорного стола вряд ли окажется простой задачей», — отметил Эрол.

Ранее в США заявили о самоустранении Трампа от конфликта на Украине. «Трамп, по сути, заявил: речь идет об их войне на Украине, а США будут щедро продавать [европейцам] американское оружие, но они предоставлены сами себе», — считает вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер.

