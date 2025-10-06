Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 6 октября 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт под Харьковом

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Отрадное под Харьковом
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Отрадное в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, село заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям четырех бригад и полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов, Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка и Осоевка Сумской области, а также Амбарное, Волчанск и Чугуновка Харьковской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 160 военнослужащих, боевую бронемашину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Помимо этого, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года под контроль Вооруженных сил России перешли 20 населенных пунктов в зоне СВО. Девять из них занято в Донецкой народной республике, восемь — в Днепропетровской области, два — в Запорожской и один — в Сумской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    Силуанов объяснил ситуацию с бюджетом охлаждением экономики

    На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

    Арестович похвалил Путина

    В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

    В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

    В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

    Жителя Подмосковья задержали за избиение собаки-инвалида

    Нобелевскую премию по медицине вручат за прорыв в понимании иммунной системы

    В МИД рассказали о подготовке Европы к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости