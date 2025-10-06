Минобороны России заявило о взятии под контроль села Отрадное под Харьковом

Российская армия взяла под контроль Отрадное в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, село заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям четырех бригад и полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов, Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка и Осоевка Сумской области, а также Амбарное, Волчанск и Чугуновка Харьковской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 160 военнослужащих, боевую бронемашину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Помимо этого, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года под контроль Вооруженных сил России перешли 20 населенных пунктов в зоне СВО. Девять из них занято в Донецкой народной республике, восемь — в Днепропетровской области, два — в Запорожской и один — в Сумской.