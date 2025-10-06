Бритни Спирс получила тяжелую травму при падении

Певица Бритни Спирс упала с лестницы в доме друга и повредила ногу

Певица Бритни Спирс сообщила о том, что получила травму ноги в результате падения. Пост об этом появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам звезды 00-х, она упала с лестницы в доме своего друга, и падение было «ужасным». Спирс опубликовала ролик, в котором танцует с бинтом на ноге.

«Иногда сустав вылетает. Не уверена, что это перелом, сейчас он вроде зафиксирован! Спасибо тебе, Господи», — написала Бритни в публикации.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс станцевала перед камерой с голой грудью и ягодицами. 43-летняя певица предстала на кадрах видео в сапогах на каблуках и в черном боди.