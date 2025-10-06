Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:51, 6 октября 2025Культура

Бритни Спирс получила тяжелую травму при падении

Певица Бритни Спирс упала с лестницы в доме друга и повредила ногу
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Бритни Спирс сообщила о том, что получила травму ноги в результате падения. Пост об этом появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам звезды 00-х, она упала с лестницы в доме своего друга, и падение было «ужасным». Спирс опубликовала ролик, в котором танцует с бинтом на ноге.

«Иногда сустав вылетает. Не уверена, что это перелом, сейчас он вроде зафиксирован! Спасибо тебе, Господи», — написала Бритни в публикации.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс станцевала перед камерой с голой грудью и ягодицами. 43-летняя певица предстала на кадрах видео в сапогах на каблуках и в черном боди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Называвший переговоры с Трампом унижением президент созвонился с ним

    Самый старый мужчина в мире отметил 113-летие

    Названо условие для новой встречи России и Украины

    Лидер одной из стран Евросоюза предсказал развал объединения

    Назван повышающий риск рака в 8,5 раза симптом

    Американские избиратели высказались о женщине-президенте США

    Залужный призвал Украину посмотреть в космос

    Мужчина ушел под воду во время купания на пляже в Индии на глазах у группы туристов

    Россияне массово увлеклись сонным туризмом

    Блохи захватили дом в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости