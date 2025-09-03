Ценности
07:00, 3 сентября 2025Ценности

Бритни Спирс станцевала перед камерой с голой грудью и ягодицами

Певица Бритни Спирс в прозрачном боди станцевала перед камерой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала перед камерой в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 41,9 миллиона подписчиков.

43-летняя певица предстала на кадрах видео в сапогах на каблуках и черном боди, которое обнажало ягодицы. Также звезда отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань наряда просвечивала ее голая грудь. При этом она двигалась под музыку, шлепая себя по тазовой области и сжимая грудь.

Кроме того, артистка распустила волосы, подчеркнула глаза черной подводкой, нанесла на губы красную помаду и дополнила образ шляпой и чокером.

В августе Бритни Спирс также опубликовала обнаженное фото.

