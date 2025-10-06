Бывшая солистка «Серебра» назвала трендом обращение к психологам

Певица Ольга Серябкина призвала не злоупотреблять общением с психологами

Бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина призвала не злоупотреблять психологической помощью. Артистку цитирует «Пятый канал».

По мнению певицы, в последние годы сессии с психологом стали трендом, которому не стоит слепо следовать. Серябкина предупредила, что обращение к психотерапевту может оказаться бесполезным, и призвала «не сходить с ума» в погоне за модой.

«Я думаю, что злоупотреблять звонками, общением, сессиями с психологами тоже не стоит. Это какой-то тренд», — считает исполнительница.

Ранее Серябкина сообщила, что ее супругу безразлична ее популярность. По словам певицы, муж ценит ее многогранную личность и видит не только звезду, но и человека с эмоциями.