Десятки россиян остались без отпуска за границей из-за наползания текста в загранпаспортах

Десятки российских туристов не смогли улететь и провести отпуск за границей из-за ошибок в загранпаспорте. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, россияне остались без отдыха в Турции, ОАЭ и Таиланде из-за наползания текста на графы: «пол», «гражданство», «дата выдачи» в заграничном паспорте. Документы с подобными дефектами считаются недействительными в этих странах. Чаще всего опечатки встречаются в пятилетних паспортах, их рекомендуется заменить.

Уточняется, что в других случаях у туристов начинались проблемы при заселении в зарубежные отели. Сотрудники гостиниц не могут отсканировать документы и просят путешественников самостоятельно заполнить свои данные.

