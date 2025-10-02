Россиянам одной возрастной категории будет нужен загранпаспорт для поездок в Белоруссию

С 20 января детям до 14 лет будет нужен загранпаспорт для поездок в Белоруссию

С 20 января 2026 года россиянам в возрасте до 14 лет будет нужен загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. О нововведении для соотечественников этой возрастной категории сообщается в Telegram-канале Миграционной службы МВД России.

Уточняется, что новое правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими. В МВД добавили, что дети старше 14 лет и совершеннолетние смогут по-прежнему использовать для поездок внутренний российский паспорт.

Дети, которые выехали по свидетельству о рождении до 20 января, смогут вернуться домой по этому же документу, пояснили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала родителям заранее оформлять загранпаспорта детям, если планируется поездка за рубеж. Она подчеркнула, что свидетельства о рождении исключат из перечня документов, по которым дети до 14 лет могут выезжать по указанным направлениям.