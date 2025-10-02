Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:10, 2 октября 2025Путешествия

Россиянам одной возрастной категории будет нужен загранпаспорт для поездок в Белоруссию

С 20 января детям до 14 лет будет нужен загранпаспорт для поездок в Белоруссию
Алина Черненко

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

С 20 января 2026 года россиянам в возрасте до 14 лет будет нужен загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. О нововведении для соотечественников этой возрастной категории сообщается в Telegram-канале Миграционной службы МВД России.

Уточняется, что новое правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими. В МВД добавили, что дети старше 14 лет и совершеннолетние смогут по-прежнему использовать для поездок внутренний российский паспорт.

Материалы по теме:
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году?Список стран, открытых для россиян
20 января 2025
Как получить загранпаспорт в 2025 году через «Госуслуги» и в МФЦ? Какие документы нужны и сколько это стоит
Как получить загранпаспорт в 2025 году через «Госуслуги» и в МФЦ?Какие документы нужны и сколько это стоит
26 декабря 2024

Дети, которые выехали по свидетельству о рождении до 20 января, смогут вернуться домой по этому же документу, пояснили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала родителям заранее оформлять загранпаспорта детям, если планируется поездка за рубеж. Она подчеркнула, что свидетельства о рождении исключат из перечня документов, по которым дети до 14 лет могут выезжать по указанным направлениям.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о проблемах с перехватом российских ракет

    Зеленский подтвердил разговор с Трампом о дальнобойных ударах по России

    Поисковики вышли на след пропавшей в Красноярском крае семьи

    Стало известно о сговоре США и Турции из-за С-400 и F-35

    В Госдуме отреагировали на возможное возвращение Валиевой в фигурное катание

    Суданские боевики замечены за использованием украинских дронов

    Трамп обсудит российскую нефть с премьером Индии

    Россиянам одной возрастной категории будет нужен загранпаспорт для поездок в Белоруссию

    Появились подробности о пропавшей пять дней назад семье с ребенком в российском регионе

    Уехавшую из России телеведущую объявили в международный розыск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости