23:37, 18 сентября 2025Мир

Захарова рассказала о правилах выезда за рубеж с детьми

Захарова посоветовала оформлять детям загранпаспорта, если планируется поездка
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала родителям заранее оформлять загранпаспорта детям, если планируется поездка за рубеж. Соответствующее заявление она сделала на своем брифинге.

«Лучше всего оформлять для выезда за рубеж сразу детям загранпаспорт», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, с 20 января 2026 года свидетельства о рождении исключаются из перечня документов, по которым дети до 14 лет могут выезжать в Абхазию, Казахстан, Киргизию, Белоруссию, а также Южную Осетию.

Дипломат поделилась, что однажды столкнулась с такой ситуацией — пришлось срочно менять планы поездки.

Ранее стало известно, что бывшая страна СССР захотела разрешить россиянам визиты без загранпаспортов. Переговорный процесс по данному вопросу продолжается.

