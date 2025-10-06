Забота о себе
23:45, 6 октября 2025Забота о себе

Диетолог предупредила о влиянии температуры еды на кишечник

Диетолог Гуськова рассказала, что теплая еда исключает спазмы в организме
Юлия Мискевич
Фото: Freepik

Теплая еда лучше воспринимается организмом, так как исключает спазмы в кишечнике. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог и кандидат биологических наук Александра Гуськова в интервью «Радио 1».

По словам специалиста, при потреблении теплой еды открываются сфинктеры. Она подчеркнула, что слишком горячая пища может раздражать слизистую, а холодные продукты — вызывать спазмы.

Гуськова уточнила, что для нормального пищеварения лучше употреблять блюда комфортной температуры и избегать крайностей.

Ранее диетолог Ви Джей Гамильтон назвала провоцирующие облысение продукты. По ее словам, причинами выпадения волос могут быть газированные или алкогольные напитки.

