Диетолог предупредила о влиянии температуры еды на кишечник

Диетолог Гуськова рассказала, что теплая еда исключает спазмы в организме

Теплая еда лучше воспринимается организмом, так как исключает спазмы в кишечнике. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог и кандидат биологических наук Александра Гуськова в интервью «Радио 1».

По словам специалиста, при потреблении теплой еды открываются сфинктеры. Она подчеркнула, что слишком горячая пища может раздражать слизистую, а холодные продукты — вызывать спазмы.

Гуськова уточнила, что для нормального пищеварения лучше употреблять блюда комфортной температуры и избегать крайностей.

