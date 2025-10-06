Силовые структуры
16:34, 6 октября 2025Силовые структуры

Дочь жертвы маньяка-каннибала Спесивцева решила доказать его вменяемость

Дочь жертвы маньяка Спесивцева Коцюк: Хочу доказать его вменяемость
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Татьяна Коцюк, дочь жертвы маньяка-каннибала Александра Спесивцева, решила доказать его вменяемость в момент, когда он расправлялся с ее матерью. Об этом сообщает aif.ru.

Издание отметило, что Спесивцев расправился с Натальей Войновой в 1996 году. В 1997 году суд приговорил его к десяти годам лишения свободы и отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику, где его признали невменяемым.

Дочь Войновой Татьяна Коцюк решила искать возможность признать маньяка вменяемым. Так, в 2025 году она подала иск с требованием выплатить ей компенсацию в размере десяти миллионов рублей. Суд удовлетворил это заявление частично и постановил выплатить дочери пострадавшей один миллион рублей. Сейчас, за восемь месяцев, Спесивцев выплатил девушке 35 тысяч 297 рублей.

По словам Коцюк, адвокаты провели большую работу, чтобы доказать, что в момент расправы над ее матерью Спесивцев четко понимал свои поступки. Она сказала, что уверена, что сейчас он ничего не понимает, потому что столько лет находится под седативными препаратами. «Он стал овощем», — заключила она. Девушка заявила, что ей не важны деньги. «Я хотела доказать, что этот паршивец виновен в том, что он совершил», — подчеркнула Коцюк.

Ранее сообщалось, что с марта по сентябрь 1996 года Александр Спесивцев с особой жестокостью совершил расправу над 15 потерпевшими, 11 из которых были несовершеннолетними.

