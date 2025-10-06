Силовые структуры
6 октября 2025

Домашний стоматолог получил срок за обман россиян

Доктора-самозванца из Магаса осудили на 3 года за лечение зубов на дому
Олеся Мицкевич

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Суд в Магасе (Ингушетия) приговорил к трем годам лишения свободы доктора-самозванца, который полгода лечил россиянам зубы на дому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина всего полгода проучился в медицинском, но это не помешало ему обустроить стоматологический кабинет в селе. У себя дома он принимал пациентов и даже сформировал свою клиентскую базу. Все шло хорошо, пока у одной из пациенток не опухла десна.

Женщина обратилась к настоящему стоматологу — там и выяснилось, что врач из села принимает людей без медицинского диплома. После этого она написала заявление в полицию.

Ранее в Донецкой Народной Республике осудили врача, который передавал информацию о российской воинской части Службе безопасности Украины.

