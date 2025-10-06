Эксперт по выживанию высказался по поводу застрявших на Эвересте альпинистов

МК: Ситуация с застрявшими на Эвересте альпинистами очень страшная

Cитуация с застрявшими на Эвересте альпинистами очень страшная. Об этом рассказал в интервью «МК» эксперт в области выживания Ярослав Жевлатов.

Он отметил, что спасательные службы способны спасти даже пятьдесят человек, однако на горе находится тысяча туристов. «Кого им спасать в первую очередь, кого в последнюю? Естественно, будут сначала спасать тех, кто ближе», — пояснил эксперт.

Собеседник издания указал, что путешественники, которые располагаются дальше, находятся в более жуткой ситуации. По его словам, в подобные моменты альпинистам остается копать снежные пещеры и пережидать бурю. Однако когда начинается большой снегопад, резко увеличивается возможность схода лавин, добавил он.

Ранее сообщалось, что около тысячи человек застряли на восточном склоне Эвереста в Тибете. Туристы оказались в ловушке из-за сильнейшего за последние годы снегопада, видимость резко снизилась до одного метра.