Около тысячи туристов оказались в ловушке на Эвересте из-за сильного снегопада

Около тысячи человек застряли на восточном склоне Эвереста в Тибете. Об этом сообщает китайская газета «Саньсян душибао».

По данным агентства, туристы оказались в ловушке из-за сильнейшего за последние годы снегопада. Метель началась в субботу, после чего видимость резко снизилась до одного метра.

Сообщается, что на некоторых участках маршрута снегопад был настолько сильным, что полностью засыпало палатки. Из-за глубокого снега, продолжающихся осадков и плохой видимости туристы не могут спуститься самостоятельно. Кроме того, тяжелые условия затрудняют проведение спасательной операции.

