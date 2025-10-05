Путешествия
Около тысячи туристов оказались в ловушке на Эвересте из-за сильного снегопада

На Эвересте из-за метели застряли около тысячи туристов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Purnima Shrestha / Reuters

Около тысячи человек застряли на восточном склоне Эвереста в Тибете. Об этом сообщает китайская газета «Саньсян душибао».

По данным агентства, туристы оказались в ловушке из-за сильнейшего за последние годы снегопада. Метель началась в субботу, после чего видимость резко снизилась до одного метра.

Сообщается, что на некоторых участках маршрута снегопад был настолько сильным, что полностью засыпало палатки. Из-за глубокого снега, продолжающихся осадков и плохой видимости туристы не могут спуститься самостоятельно. Кроме того, тяжелые условия затрудняют проведение спасательной операции.

Ранее на Эльбрусе после обрыва канатной дороги 25 туристов оказались в затруднительной ситуации. Им пришлось ночевать в горах практически без вещей и еды.

