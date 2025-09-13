Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:19, 13 сентября 2025Путешествия

Альпинисты застряли на Эльбрусе без вещей после обрыва канатной дороги

Группа из 25 альпинистов застряла на Эльбрусе после обрыва канатной дороги
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

На Эльбрусе 25 альпинистов оказались в трудной ситуации после аварии на канатной дороге. Кабинки остановились и были опечатаны, внутри остались личные вещи группы, среди которых одежда, документы, снаряжение и продукты. Об этом сообщает Mash.

По информации канала, альпинисты впервые поднимались на гору. Среди них — туристы из Башкортостана, Татарстана и три гражданина Белоруссии. На высоте 3780 метров группа должна была пройти акклиматизацию. Однако после поломки канатной дороги гиды запретили самостоятельный спуск.

Людям пришлось ночевать в вагончиках без теплых вещей при температуре около минус 5 градусов. Еды оставалось мало. Утром пострадавших спустили на более безопасную отметку с помощью грузовиков. Сейчас все чувствуют себя удовлетворительно, однако их имущество до сих пор находится на высоте. Когда альпинистам вернут документы и оборудование, пока неизвестно.

12 сентября канатная дорога на Эльбрусе оборвалась. Предварительной причиной происшествия назвали сход троса с одной из опор. Позднее появились кадры эвакуации людей с оборвавшейся канатной дороги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Орловской области сообщил подробности взрыва на железнодорожных путях

    Трусова выступила на льду впервые после родов

    Альпинисты застряли на Эльбрусе без вещей после обрыва канатной дороги

    После взрыва на железной дороге в российском регионе задержали поезда

    Румыния заявила о перехвате российского беспилотника

    В баре европейской столицы прогремел взрыв

    В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях

    Путин заявил о постоянной нехватке денег в Москве

    ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае

    В Германии раскрыли последствия гипотетического конфликта с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости