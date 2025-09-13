Альпинисты застряли на Эльбрусе без вещей после обрыва канатной дороги

Группа из 25 альпинистов застряла на Эльбрусе после обрыва канатной дороги

На Эльбрусе 25 альпинистов оказались в трудной ситуации после аварии на канатной дороге. Кабинки остановились и были опечатаны, внутри остались личные вещи группы, среди которых одежда, документы, снаряжение и продукты. Об этом сообщает Mash.

По информации канала, альпинисты впервые поднимались на гору. Среди них — туристы из Башкортостана, Татарстана и три гражданина Белоруссии. На высоте 3780 метров группа должна была пройти акклиматизацию. Однако после поломки канатной дороги гиды запретили самостоятельный спуск.

Людям пришлось ночевать в вагончиках без теплых вещей при температуре около минус 5 градусов. Еды оставалось мало. Утром пострадавших спустили на более безопасную отметку с помощью грузовиков. Сейчас все чувствуют себя удовлетворительно, однако их имущество до сих пор находится на высоте. Когда альпинистам вернут документы и оборудование, пока неизвестно.

12 сентября канатная дорога на Эльбрусе оборвалась. Предварительной причиной происшествия назвали сход троса с одной из опор. Позднее появились кадры эвакуации людей с оборвавшейся канатной дороги.