Появились кадры эвакуации людей с оборвавшейся канатной дороги на Эльбрусе

МЧС опубликовало кадры поисково-спасательных работ на Эльбрусе
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Появились кадры эвакуации людей с оборвавшейся канатной дороги на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. Их опубликовал Telegram-канал МЧС России.

Также ведомство объявило о завершении поисково-спасательных работ. Уточняется, что всего на канатной дороге на момент ЧП находились 37 человек. 35 из них удалось успешно эвакуировать, 2 не выжили. Причину и обстоятельства случившегося установят специалисты.

12 сентября канатная дорога на Эльбрусе оборвалась. Предварительной причиной происшествия назвали сход троса с одной из опор.

