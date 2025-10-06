Фицо высказался о попытках втянуть Словакию в конфликт на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг попытки втянуть страну в вооруженный конфликт с Россией. Его слова приводит издание Aktuality.

«Нет никаких моральных, правовых или иных причин втягивать Словакию в войну с Россией. (...) Это не наша война», — заявил политик.

По его словам, Братислава должна следовать мирному пути и способствовать дипломатическому урегулированию конфликта. «Наш долг — убедить украинцев и россиян: пожалуйста, прекратите это», — добавил словацкий премьер.

Ранее Фицо заявил, что конфликт на Украине мог бы давно закончиться, если бы не отсутствие стремления к этому у Европейского союза.