Фицо высказался о попытках втянуть Словакию в конфликт на Украине

Премьер Словакии Фицо отверг попытки втянуть страну в конфликт с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг попытки втянуть страну в вооруженный конфликт с Россией. Его слова приводит издание Aktuality.

«Нет никаких моральных, правовых или иных причин втягивать Словакию в войну с Россией. (...) Это не наша война», — заявил политик.

По его словам, Братислава должна следовать мирному пути и способствовать дипломатическому урегулированию конфликта. «Наш долг — убедить украинцев и россиян: пожалуйста, прекратите это», — добавил словацкий премьер.

Ранее Фицо заявил, что конфликт на Украине мог бы давно закончиться, если бы не отсутствие стремления к этому у Европейского союза.

