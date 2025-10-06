Французские министры заработали по несколько миллионов рублей за один день работы

Le Monde: Министры Франции получат по 28 тысяч евро за один день работы кабмина

Французские министр получат по 28 тысяч евро (около 2,7 миллиона рублей) за один день работы кабмина. Об этом сообщает Le Monde.

Издание отмечает, что согласно действующим правилам, любой министр имеет право на пособие после ухода с должности, эквивалентное трехмесячной зарплате до вычета налогов.

Уточняется, что данная мера применяется автоматически, независимо от времени работы в правительстве. Таким образом, назначенные 5 октября министры после отставки премьер-министра страны Себастьяна Лекорню на законных основаниях могут получать это пособие, при том что занимали пост менее одного дня.

6 октября Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции спустя меньше месяца после назначения. Он заявил, что его уход с поста был вызван невозможностью найти компромисс между поляризованными политическими партиями страны.