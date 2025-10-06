Экономика
16:28, 6 октября 2025Экономика

Стоимость проданной Максимом Галкиным Bentley оценили

Автоэксперт Попов: Максим Галкин выручил больше пяти млн рублей за Bentley
Виктория Клабукова

Фото: Wikimedia

Российский юморист Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) избавился от своего автомобиля Bentley редчайшей модификации Arnage. Приблизительную стоимость сделки в разговоре с «Ридусом» предположил автоэксперт Дмитрий Попов.

По данным популярного сервиса онлайн-объявлений, подержанный автомобиль такой модели может стоить 2,3 до 4,5 миллиона рублей. Однако, по оценкам специалиста, Галкину удалось продать его за большую сумму: большую роль здесь играет то, кто именно ездил на данной машине. «Здесь нужно учитывать тот факт, что на этой машине ездили Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева», — пояснил Попов. Имя прежнего владельца является большой ценностью на рынке коллекционных машин и может прибавить к стоимости лота не меньше полумиллиона рублей. «Для коллекционеров эти детали представляют огромный интерес. Так что автомобиль обошелся новому владельцу дороже пяти миллионов рублей», — заключил Попов.

Как стало известно журналистам, артист владел Bentley с двигателем 6,75 литра с 2003 года. Всего с 1998 по 2005 год было выпущено около 4000 таких автомобилей с двумя вариантами двигателей, в том числе почти 200 из них — в особом исполнении.

