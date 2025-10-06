Индия начала переговоры о закупке российских систем ПВО

HT: Индия начала переговоры с Россией о закупке еще пяти систем ПВО С-400

Индия начала переговоры с Россией о закупке еще пяти систем противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает Hindustan Times (HT) со ссылкой на источники.

«На этой неделе высшие должностные лица министерства обороны [Индии] встретятся со своими российскими коллегами, чтобы рассмотреть возможность совместного производства или прямой покупки у Москвы еще пяти систем ПВО С-400 с целью укрепления дальнобойного оборонительного потенциала Индии», — говорится в тексте статьи.

Отмечается, что Нью-Дели планирует подписать соглашение о поставках установок ПВО до прибытия в Индию президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Путин посетит Индию до нового года. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подготовка к визиту уже ведется.