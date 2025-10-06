Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 6 октября 2025Мир

Индия начала переговоры о закупке российских систем ПВО

HT: Индия начала переговоры с Россией о закупке еще пяти систем ПВО С-400
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Индия начала переговоры с Россией о закупке еще пяти систем противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает Hindustan Times (HT) со ссылкой на источники.

«На этой неделе высшие должностные лица министерства обороны [Индии] встретятся со своими российскими коллегами, чтобы рассмотреть возможность совместного производства или прямой покупки у Москвы еще пяти систем ПВО С-400 с целью укрепления дальнобойного оборонительного потенциала Индии», — говорится в тексте статьи.

Отмечается, что Нью-Дели планирует подписать соглашение о поставках установок ПВО до прибытия в Индию президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Путин посетит Индию до нового года. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подготовка к визиту уже ведется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированный налет на российские города. В Крыму пытались атаковать нефтебазу, вспыхнул пожар

    В США назвали сценарий начала войны с Россией

    Китай обошел США в гонке за лидерство на глобальном энергорынке

    Появилась информация о пропавшей в Красноярском крае семье

    Российские подростки во время вечеринки нашли мертвую сверстницу

    Стала известна предполагаемая цель атаки ВСУ на российский регион

    Раскрыт самый мощный смартфон Honor

    Алеся Кафельникова с голой грудью открыла модный показ в Париже

    Арестович раскрыл подробности о срыве встречи Путина и Зеленского

    Сорваны теракты на еврейских культовых объектах в двух российских регионах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости