Иностранец попытался вывезти из России золото на миллионы рублей

Иностранец попытался провезти через Благовещенск пауэрбанк с золотом на ₽9 млн

Благовещенский городской суд прекратил уголовное преследование в отношении иностранца, который пытался незаконно вывезти из Приамурья более килограмма драгоценных металлов. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу суда.

Попытка контрабанды была предпринята в апреле текущего года. Уточняется, что гражданин Казахстана пытался провезти через границу пауэрбанк, в котором был спрятан слиток золота с незначительным содержанием серебра. Его стоимость составила более девяти миллионов рублей. Однако в ходе предполетного досмотра аномалию в содержимом портативного зарядного устройства обнаружили. Расследование было передано специалистам регионального управления ФСБ.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте драгоценных металлов и покушении на контрабанду стратегически важных ресурсов. Обвиняемый частично компенсировал ущерб и перевел 334,2 тысячи рублей детским социальным учреждениям Амурской области. В результате суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине наказание в виде судебного штрафа размером 240 тысяч рублей. Изъятый слиток драгоценного металла был конфискован в доход России.

Ранее в Амурской области предотвратили контрабанду в Китай 34 килограммов золота. По данным Федеральной таможенной службы, золото в количестве 25 слитков общим весом 34 килограмма было обнаружено сотрудниками таможни при досмотре фуры, направлявшейся в Китай. Тайник был сделан в полости между кабиной и прицепом.