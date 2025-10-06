Интернет и СМИ
Известная российская телеведущая раскрыла влияние одной фразы Путина на нее

Ведущая Меньшова заявила, что ее впечатлила фраза Путина «замочить в сортире»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Metametrica / RuTube

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала, как на нее повлияла одна фраза президента России Владимира Путина. Подробности она раскрыла в интервью проекту Metametrica, которое доступно на Rutube.

По словам Меньшовой, ей особенно запомнилась фраза Путина о готовности российский властей «замочить в сортире» террористов, которую он произнес в 1999 году. «Появление самого персонажа произвело сильное впечатление, и на меня в то числе. Как раз вот эта фраза про "мочим в сортире". Это была назревшая необходимость», — завила она.

Актриса добавила, что в 1990-е и 2000-е жители России боялись терроризма, а теракты сеяли панику среди населения. Меньшова отметила, что она боялась возвращаться в Москву с ребенком с дачи после того, как взорвали жилой дом на Каширском шоссе в 1999-м году.

В том же интервью Меньшова высказалась о невыносимом стыде за президента России Бориса Ельцина. Она заявила, что ей было неприятно смотреть на главу государства, который, будучи нетрезвым, дирижировал оркестром в Германии.

Путин произнес одну из самых известных фраз 24 сентября 1999-го года во время пресс-конференции в городе Астана в Казахстане. «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов», — заявил тогда Путин.

.
    Все новости