Политолог Мамрадзе: Каллас сознательно клевещет на Грузию

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Кая Каллас сознательно клевещет на Грузию. Об этом заявил политолог Петрэ Мамрадзе в интервью газете «Взгляд».

«В Брюсселе прекрасно осведомлены о том, что реально происходит в Грузии и кто виноват, но сознательно клевещут на правительство республики», — заявил он. Мамрадзе отметил, что Тбилиси не следует идти на компромиссы с европейской бюрократией.

Кроме того, политолог призвал Брюссель пересмотреть свои подходы к отношениям с Тбилиси.

Ранее Каллас и Кос заявили, что муниципальные выборы в Грузии прошли в обстановке широкомасштабного подавления инакомыслия.