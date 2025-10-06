Бывший СССР
16:30, 6 октября 2025Бывший СССР

Каллас уличили в клевете в отношении постсоветской страны

Политолог Мамрадзе: Каллас сознательно клевещет на Грузию
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Кая Каллас сознательно клевещет на Грузию. Об этом заявил политолог Петрэ Мамрадзе в интервью газете «Взгляд».

«В Брюсселе прекрасно осведомлены о том, что реально происходит в Грузии и кто виноват, но сознательно клевещут на правительство республики», — заявил он. Мамрадзе отметил, что Тбилиси не следует идти на компромиссы с европейской бюрократией.

Кроме того, политолог призвал Брюссель пересмотреть свои подходы к отношениям с Тбилиси.

Ранее Каллас и Кос заявили, что муниципальные выборы в Грузии прошли в обстановке широкомасштабного подавления инакомыслия.

