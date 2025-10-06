Ценности
11:33, 6 октября 2025Ценности

Кендалл Дженнер прошлась перед публикой в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская модель Кендалл Дженнер прошлась перед публикой в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Американская фотомодель Кендалл Дженнер прошлась перед публикой в откровенном образе. Соответствующий кадр публикует People.

29-летняя знаменитость вышла на подиум на показе коллекции Schiaparelli в рамках Недели моды в Париже. Она позировала перед публикой в черном прозрачном платье, декорированном мехом.

При этом звезда надела трусы-стринги и отказалась от бюстгальтера. Образ завершили перчатки из аналогичного материала. В качестве обуви она выбрала босоножки в тон.

Ранее в октябре Кендалл Дженнер приспустила трусы на камеру. Модель также поделилась другими снимками с фотосессии, на которых она была запечатлена в кружевных колготках.

