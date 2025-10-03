Кендалл Дженнер приспустила трусы на камеру

Фотомодель Кендалл Дженнер показала откровенные кадры со съемки для Calzedonia

Американская фотомодель Кендалл Дженнер показала откровенное фото со съемки для бренда Calzedonia. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в трусах и кружевных колготках, которые приспустила на камеру. Так, она продемонстрировала обнаженный живот и стройную талию.

Кроме того, манекенщица поделилась другими снимками с фотосессии, на которых она была запечатлена в кружевных колготках и комплекте нижнего белья, состоявшем из бюстгальтера и трусов. Вдобавок она попозировала в боди и капроновых колготках.

В сентябре Кендалл Дженнер рассказала о планах уйти из модельного бизнеса.