01:01, 3 октября 2025

Кендалл Дженнер приспустила трусы на камеру

Фотомодель Кендалл Дженнер показала откровенные кадры со съемки для Calzedonia
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @calzedonia

Американская фотомодель Кендалл Дженнер показала откровенное фото со съемки для бренда Calzedonia. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в трусах и кружевных колготках, которые приспустила на камеру. Так, она продемонстрировала обнаженный живот и стройную талию.

Кроме того, манекенщица поделилась другими снимками с фотосессии, на которых она была запечатлена в кружевных колготках и комплекте нижнего белья, состоявшем из бюстгальтера и трусов. Вдобавок она попозировала в боди и капроновых колготках.

В сентябре Кендалл Дженнер рассказала о планах уйти из модельного бизнеса.

.
    Все новости