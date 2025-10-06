Мир
19:30, 6 октября 2025Мир

Меркель назвала причину СВО

Меркель назвала коронавирус причиной конфликта России и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетКоронавирус в России:

Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress.com

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель назвала коронавирус одной из ключевых причин эскалации политического кризиса в Европе и начала военного конфликта России и Украины. С таким заявлением политик выступила в интервью венгерскому каналу Partizan на YouTube.

По словам Меркель, эпидемия сделала невозможным проведение очных консультаций и личных встреч лидеров стран Евросоюза и президента России Владимира Путина, что и усугубило кризис.

«Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить свои разногласия с глазу на глаз, вы не найдете новых компромиссов», — пояснила она.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Меркель не допустила бы конфликта на Украине, если бы осталась на своем посту.

