02:24, 6 октября 2025

Мерц высказался об исключении Израиля из «Евровидения»

Исключение Израиля из музыкального конкурса «Евровидение» будет скандалом. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Я считаю скандалом даже само обсуждение данного вопроса. Израиль — часть ["Евровидения"]», — сказал он.

Политик подчеркнул, что Германия должна будет принять меры, если Израиль все-таки не допустят до конкурса. По его словам, при таком развитии событий он «поддержал бы» добровольный отказ ФРГ от участия в «Евровидении».

Ранее организатор «Евровидения» подтвердил, что проведет в ноябре онлайн-голосование, по результатам которого Израиль может быть исключен из конкурса. Такой шаг был предпринят после того, как несколько вещательных компаний из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении пригрозили бойкотировать «Евровидение».

