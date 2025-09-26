Будущее Израиля на «Евровидении» определят голосованием

Решение об участии Израиля в «Евровидении» определят голосованием

Европейский вещательный союз (EBU), организующий «Евровидение», подтвердил, что проведет в ноябре онлайн-голосование, по результатам которого израильская телекомпания Kan может быть исключена из международного вокального конкурса в следующем году. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Президент EBU Дельфина Эрнотте Кунчи в официальном письме отметила, что существует «беспрецедентное разнообразие мнений» по поводу участия Израиля в «Евровидении», и этот вопрос требует «более широкой демократической основы» для принятия окончательного решения.

Такой шаг был предпринят после того, как несколько европейских вещательных компаний, в том числе из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении, пригрозили бойкотировать «Евровидение-2026», если Израилю разрешат принять в нем участие.