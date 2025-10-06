Мошенники нацелились на российских автолюбителей

Bi.Zone: Мошенники заманивают россиян предложениями оформить полис ОСАГО

Мошенники нацелились на автолюбителей и начали заманивать россиян предложениями помочь с оформлением полиса страхования ОСАГО. Как выяснили исследователи компании Bi.Zone, преступники обещают своим жертвам оперативность и низкие цены.

«В сентябре специалисты Bi.Zone Brand Protection обнаружили на цифровых досках и онлайн-платформах более 5000 объявлений, где пользователям предлагают помощь с оформлением ОСАГО. Авторы обещали оформить полис удаленно и прислать готовый документ на электронную почту. От заказчика требовалось внести оплату и указать свои данные», — отметили в компании.

По оценкам аналитиков, девять процентов таких объявлений могут быть мошенническими. При этом сами схемы могут быть разными: одни злоумышленники перестают выходить на связь после получения предоплаты, другие присылают поддельные полисы, третьи действительно их оформляют, но не на того человека.

«Некоторые преступники реализуют схемы, связанные с использованием чужих скидок, например, могут оформлять полис не на своего клиента, а на третье лицо, которому положены бонусы за безаварийное вождение, но которое на самом деле не имеет отношения ни к машине, ни к страхователю», — предупредил руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.

В компании добавили, что распознать мошеннические предложения не сложно — они отличаются чересчур заманчивыми условиями и содержат обещания больших скидок. Чтобы избежать опасности, исследователи рекомендовали оформлять страховку исключительно на официальных ресурсах.

Тем временем россиян призвали готовиться к росту числа мошеннических видео и звонков. По мнению GR-директора компании «Код безопасности» Александры Шмигириловой, преступники все чаще применяют ИИ-технологии, позволяющие подделывать не только голос, но и телодвижения и даже мимику.