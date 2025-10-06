Россиян призвали готовиться к росту числа мошеннических видео и звонков

«Код безопасности»: Число мошеннических дипфейков будет расти

Число создаваемых мошенниками аудио- и видео-дипфейков будет расти. Такое мнение озвучила в беседе с «Лентой.ру» GR-директор компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова.

«Мошенники все чаще применяют ИИ-технологии, позволяющие создавать не только качественные подделки голоса, но и телодвижений, мимики. Так, например, одна из схем предполагает взлом популярного канала в мессенджере и размещение дипфейк-видео, в котором от лица взломанного автора мошенники призывают к переходу по тем или иным вредоносным ссылкам», — отметила Шмигирилова.

Она добавила, что уже сейчас некоторые люди не могут распознать дипфейки. В будущем же именно созданные с помощью нейросетей подделки будут играть ключевую роль в схемах злоумышленников. Кроме того, киберпреступники активно применяют искусственный интеллект для автоматизации атак и ведения переписок с жертвами, а нейросети помогают аферистам выбрать правильные вектор и тональность общения.

«В дальнейшем количество фейковых видео, аудиосообщений, звонков будет расти, и именно к этому нужно готовиться», — призвала россиян Шмигирилова.

По словам GR-директора компании «Код безопасности», эффективность преступников зачастую зависит от того, насколько скоро они начинают использовать новые инструменты. Например, чем быстрее злоумышленники разработают схему под условный новый мессенджер, тем выше вероятность успешной атаки, поскольку пользователи этого мессенджера пока не так искушены и не ожидают подвохов от мошенников.

«Чем более редкий способ общения будет выбран, тем больше шансов у преступника заставить человека поверить в те вещи, что мошенник ему сообщает. Поэтому чтобы быть успешными, мошенникам приходится постоянно адаптироваться, менять подходы, легенды и следить за тем, чтобы информация об их методах работы как можно дольше не становилась достоянием общественности», — подчеркнула Шмигирилова.

В глобальном же смысле преступники оперируют одними и теми же инструментами — фишинговыми ссылками и техниками социальной инженерии, которые можно считать краеугольными камнями онлайн-мошенничества, уточнила эксперт.

Тем временем россиян призвали удалять или хранить в защищенных папках файлы, которые могут представлять интерес для киберпреступников. В МВД посоветовали быть осторожными с фотографиями или сканами документов — например, паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав, а также банковских карт.