Москвичам пообещали частые туманы и дожди

Синоптик Ильин: Туманы и дожди накроют Москву на неделю

На неделю Москву накроют туманы и дожди — в ближайшие дни эти явления будут частыми. Такую погоду пообещал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

«На этой неделе в Московском регионе установится достаточно однородная воздушная масса. Преобладать будет пасмурная погода, а в отдельные дни можно ожидать небольшие дожди. Но и прояснения тоже будут», — рассказал синоптик.

Воздух днем прогреется до плюс 10-14 градусов, а ночью столбики термометров не опустятся ниже плюс 4-8 градусов. В таких условиях заморозки невозможны, а туманы станут частыми явлениями, подчеркнул Ильин.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец увидел в московских туманах признак наступления классической золотой осени.