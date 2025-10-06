Экономика
17:58, 6 октября 2025Экономика

Москвичам пообещали частые туманы и дожди

Синоптик Ильин: Туманы и дожди накроют Москву на неделю
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

На неделю Москву накроют туманы и дожди — в ближайшие дни эти явления будут частыми. Такую погоду пообещал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

«На этой неделе в Московском регионе установится достаточно однородная воздушная масса. Преобладать будет пасмурная погода, а в отдельные дни можно ожидать небольшие дожди. Но и прояснения тоже будут», — рассказал синоптик.

Воздух днем прогреется до плюс 10-14 градусов, а ночью столбики термометров не опустятся ниже плюс 4-8 градусов. В таких условиях заморозки невозможны, а туманы станут частыми явлениями, подчеркнул Ильин.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец увидел в московских туманах признак наступления классической золотой осени.

