18:21, 6 октября 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Синоптик Шувалов: В Москве и области ожидается до плюс 12-14 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Текущая неделя не принесет москвичам холодов. Какой выдастся погода в ближайшие дни, «Известиям» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода в столице до 12 октября обещает быть теплой. По прогнозам синоптика, на этой неделе температура в Москве и Подмосковье может достигать плюс 12-14 градусов. В ночные часы воздух остынет до 3-8 градусов тепла. Дожди начнут идти в городе после полудня четверга, 9 октября, и продолжатся в пятницу, 10-го числа.

При этом дождливые дни будут сменяться довольно солнечными. По ночам местами возможно образование тумана, предупредил Шувалов. Вплоть до конца рабочей недели заморозков в мегаполисе не прогнозируется.

Ранее затяжные дожди предрекла жителям центральных регионов России ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В Москве первая декада октября, скорее всего, завершится дефицитом осадков, большая их часть выпадет во второй половине месяца.

