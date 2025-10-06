Россиян предупредили о затяжных дождях

Синоптик Позднякова: Центральную Россию ждет дождливый октябрь

Центральную часть России в октябре ожидают затяжные дожди. Об этом граждан предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Life.ru.

По словам синоптика, с понедельника, 6 октября, здесь ожидается теплая погода — температура воздуха окажется на два-три градуса выше климатической нормы. При этом прояснения будут редкими: ожидаются слабые дожди как на текущей, так и на следующей неделе. После количество осадков может увеличиться.

Позднякова отметила, что несмотря на частые моросящие дожди, первая декада октября с большой вероятностью завершится дефицитом осадков в столичном регионе. Большую часть осадков следует ожидать во второй половине месяца.

Ранее сообщалось, что в Москве и области в ночь на понедельник, 6 октября, и до утра вторника, 7 октября, ожидается туман с ухудшением видимости.