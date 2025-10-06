Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:12, 6 октября 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: В Московском регионе ожидается туман
Мария Черкасова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве и области в ночь на понедельник, 6 октября, и до утра вторника, 7 октября, ожидается туман с ухудшением видимости. Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра России.

В столице и области объявлен «желтый» уровень опасности, когда погода может доставить неудобства, но не представляет серьезной угрозы. Ухудшение видимости при тумане ожидается до 200-780 метров. Период предупреждения будет действовать с 21:00 понедельника до 9:00 вторника.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что образовавшийся в столичном регионе туман рассеется к полудню понедельника, 6 октября. По словам синоптика, туман сформировался благодаря дождям и ночному понижению температуры. Синоптики также сообщили, что практически вся неделя в столице будет дождливой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    Силуанов объяснил ситуацию с бюджетом охлаждением экономики

    На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

    Арестович похвалил Путина

    В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

    В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

    В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

    Жителя Подмосковья задержали за избиение собаки-инвалида

    Нобелевскую премию по медицине вручат за прорыв в понимании иммунной системы

    В МИД рассказали о подготовке Европы к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости