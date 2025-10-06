Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: В Московском регионе ожидается туман

В Москве и области в ночь на понедельник, 6 октября, и до утра вторника, 7 октября, ожидается туман с ухудшением видимости. Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра России.

В столице и области объявлен «желтый» уровень опасности, когда погода может доставить неудобства, но не представляет серьезной угрозы. Ухудшение видимости при тумане ожидается до 200-780 метров. Период предупреждения будет действовать с 21:00 понедельника до 9:00 вторника.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что образовавшийся в столичном регионе туман рассеется к полудню понедельника, 6 октября. По словам синоптика, туман сформировался благодаря дождям и ночному понижению температуры. Синоптики также сообщили, что практически вся неделя в столице будет дождливой.